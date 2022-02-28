وقع الحارس عبدالله الشهري حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الجيل في خطأ قاتل في مباراة نادي جدة في الجولة الـ26 من بطولة ” دوري يلو” للدرجة الأولى في كرة القدم.

كيف سُجل الهدف ؟!

وأهدى الحارس عبدالله الشهري، اللاعب محمد فؤاد هدف الفوز لـ جدة، بعدما وقعت الكرة من يده بطريقة غريبة ليسجل فؤاد هدف الفوز لجدة بطريقة سهلة أمام المرمى الخالي في الدقيقة الـ82.

وكان نواف بو عامر تقدم لفريق الجيل، ثم سجل نادي جدة هدفين عبر كل من معن محمد ومحمد فؤاد ليفوز ويحقق النقاط الثلاث.

جدة يحقق فوزًا ثمينًا

وأصبح رصيد جدة بعد الفوز 34 نقطة، بينما تجمد رصيد نادي الجيل عند 27 نقطة.

وانطلقت مباراة الساحل ضد العدالة قبل قليل، بينما سيواجه الدرعية فريق الشعلة.