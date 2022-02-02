تمكن شاب مصري من إنقاذ طفل من الموت المحقق قبل أن يسقط من شرفة منزله بالطابق الثالث بإحدى مناطق العاصمة القاهرة.

شاب ينقذ طفلا من السقوط

وشهدت منطقة عين شمس – شرق القاهرة- لحظات مؤثرة وغاية في الصعوبة، حيث فوجئ السكان بطفل عالق على حافة شرفة شقة أسرته، ويكاد يسقط، قبل أن يتدخل شاب بطريقة شجاعة، ويلتقطه من نافذة أخرى موجودة بشقة أسفل شقة أسرة الطفل.

لحظات عصيبة في عين شمس

وأظهر مقطع فيديو متداول، تلك اللحظات العصيبة التي حبست أنفاس كل من شاهده، عندما بادر الشاب بالصعود على نافذة شقة أسفل شقة أسرة الطفل، وتمكن بمساعدة آخر من التقاط الطفل المعلق، وسط إعجاب وتصفيق الأهالي، غير آبه بنداءات البعض بالتراجع وأن طريقته هذه ربما تجعل الطفل يسقط من يده، لكن الشاب التقط الطفل بيد واحدة.

وأشارت تعليقات المعلقين من سكان المنطقة إلى أن الطفل كان يلهو في غياب أسرته ويقف على النافذة قبل أن يختل توازنه وكاد يسقط لولا تمكنه من الإمساك بالحافة قبل أن يتدخل الشاب.

رواية بطل القصة

وقال الشاب الشجاع صاحب القصة البطولية، ويبلغ من العرم 33 عامًا، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري شريف عامر خلال برنامجه “يحدث في مصر” على فضائية “إم بي سي مصر” إنه لا يسكن في هذا العقار، ولكنه كان متوجهًا لإجراء فحوصات طبية لطفله الصغير وحينما رأى هذا الموقف تدخل مسرعًا من خلال شقة أسفل شقة الطفل ليتمكن من إنقاذه.