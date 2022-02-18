التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير خارجية مملكة هولندا فوبكه هويكسترا، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، المنعقد في جمهورية ألمانيا الاتحادية.

استعراض العلاقات:

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات السعودية الهولندية في العديد من مجالات التعاون المشترك، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين ويحقق مزيداً من الاستقرار والازدهار للبلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة سبل دعم كل ما من شأنه أن يُسهم في حفظ الأمن والسلم الدوليين، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء مدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.