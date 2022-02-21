انتقد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الكاميروني فينسنت أبو بكر، حكم ديربي الرياض اليوم، مؤكدًا أنه أثر على المباراة.

" الحكم كان سلبي في الكثير من القرارات ويعطي مخالفة في أي لمسة، و على الحكم أن يحترم كرة القدم السعودية، و #الهلال لا يحتاج للهدايا " فينسنت أبو بكر – لاعب #النصر.#النصر_الهلال#قنوات_SSC pic.twitter.com/VqzQplaFPP — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 21, 2022

أبو بكر ينتقد حكم المباراة:

وقال فينسنت أبو بكر: “الحكم كان سلبيًّا جدًّا في الكثير من القرارات وأثر على المباراة.. أي لمسة يحتسبها مخالفة أو ركلة جزاء، أعتقد أنه يجب أن (نعتزل) كرة القدم، ونلعب كرة التنس أفضل”.

وتابع: “على الحكم أن يحترم كرة القدم السعودية، ويجب أن يحترم الحكام الأندية كلها وليس النصر فقط، والهلال فريق كبير ولا يحتاج للهدايا.. وأؤكد لك بصحتي وصحة أولادي أن القرار خاطئ، لم تكن ركلة جزاء أبدًا”.

واختتم فينسنت أبو بكر تصريحاته التلفزيونية قائلًا: “لو كان هناك عدالة تحكيمية، كنا انتصرنا في المباراة، جاءت لنا فرص، ولكن الحكم يحتسب مثل هذه ركلة الجزاء غريبة”.

النصر يخسر بثنائية:

ولعب النصر ضد الهلال، مساء اليوم الاثنين، على ملعب مرسول بارك في الرياض، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك، وانتهت المباراة بفوز الزعيم بهدفين مقابل هدف.

ومن المقرر أن يواجه الهلال نظيره الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في نصف نهائي كأس الملك، بعد فوز الليوث على الأهلي بنتيجة 2/ 1، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).