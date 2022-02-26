كشف الأمن العام، مساء اليوم السبت، تفاصيل العديد من الجرائم والقبض على المتورطين في ارتكابها بمختلف مناطق المملكة.

وتم القبض على 3 مقيمين من الجنسية اليمنية سرقوا كيابل كهربائية من مبانٍ تحت الإنشاء.

كما تم القبض على 4 مواطنين ظهروا عبر مقطع في مشاجرة جماعية في مكان عام، وتم أيضًا ضبط مواطنين اثنين سرقا مركبة وسطوا على محال تجارية واعتديا على العاملين فيها واستوليا على مبالغ مالية ومقتنيات.

كما تمكن رجال الأمن من القبض على 6 مواطنين ظهروا عبر مقطع فيديو إثر مشاجرة جماعة في مكان عام.

كذلك تم القبض على 5 مواطنين ظهروا عبر مقطع فيديو أثناء مشاجرة جماعة في مكان عام.

وألقى رجال الأمن القبض على مواطن ارتكب حوادث جنائية بالاعتداء على آخرين والسلب وإشهار السلاح وضبط بحوزته مبالغ مالية ومواد مخدرة وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.