قال العقيد سطام هذال العنزي، قائد قوة السجون المشاركة بالتمرين التعبوي المشترك الرابع لقوى الأمن الداخلي “وطن 91”: إن القطاعات الأمنية المشتركة في تمرين وطن 91 تواصل تدريباتها من خلال تنفيذ الفرضيات والتمارين الحية.

وأضاف: “لعل أهم ما يميز تمرين وطن في نسخته الرابعة هو تنوع وشمولية العمليات المقررة في هذا التمرين مما يعكس القدرة والجاهزية العالية لرجال الأمن للتعامل مع الأحداث الأمنية الطارئة في البلد مهما اختلفت طبيعتها”.

تنوع التدريب العملياتي:

ويقام التمرين التعبوي المشترك لقوى الأمن الداخلي في نسخته الرابعة (وطن 91)، ضمن خطط وزارة الداخلية الهادفة إلى استمرارية تطوير التدريب للارتقاء بمستوى أداء منسوبيها للقيام بمهامهم باحترافية عالية لحفظ الأمن وحماية مقدرات ومكتسبات الوطن، بتنوع التدريب العملياتي بشقي القيادة والسيطرة والفرضيات الميدانية، إضافة إلى عدد من الفعاليات الرياضية والاجتماعية.