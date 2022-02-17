كشفت الجوازات السعودية عن القائمة المحدثة للدول الممنوع السفر إليها بسبب تفشي وباء كورونا.

دول منُع السفر إليها بسبب كورونا

وردت الجوازات، على سؤال أحد متابعيها على توتير جاء فيه: “كرماً قائمة محدثة للدول الممنوع السفر إليها.. وهل ما زالت مصر والإمارات من الدول الممنوع السفر إليها؟”.

وفي إجابتها أوضحت الجوازات أن “الدول التي تم تعليق سفر المواطنين إليها بسبب تفشي فايروس كورونا هي: لبنان، تركيا، اليمن، سورية، الهند، إندونيسيا، إيران، أرمينيا، الكونغو الديموقراطية، ليبيا، روسيا البيضاء، فيتنام، إثيوبيا، الصومال، أفغانستان، فنزويلا”.