نظمت جامعة حفر الباطن لقاء لاستقبال الطلاب الجدد الدوليين، بحضور رئيس الجامعة الدكتور صالح بن مفلح آل صقر ووكلاء الجامعة، وتم خلال اللقاء تعريف الطلاب بالمملكة العربية السعودية ومحافظة حفر الباطن، واستعراض نبذة عن الجامعة وكلياتها.

‏ورحب الدكتور آل صقر في الطلاب الدوليين في المملكة العربية السعودية وفي جامعة حفر الباطن، مقدمًا الشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على توجيهاتهم الكريمة لوزارة التعليم التي تحث باستمرار على إتاحة مقاعد دراسية لطلاب المنح وإشراكهم باستمرار في نظامنا التعليمي.

وذكر الطالب يوسف آية الرحمن- أفغاني الجنسية- أنه تلقى اتصالًا من جامعة حفر الباطن بقبوله وترشيحه للدراسة فيها وأنه اتصال كان مختلفًا عن باقي الاتصالات لما يحمله من السعادة والبهجة، مقدمًا الشكر والعرفان والامتنان للمملكة العربية السعودية على ما وجده من رعايته وحسن ضيافة وترحيب منذ وصوله إليها، وهذا يدل على تميز المملكة عن باقي الدول.

قبول 53 طالبًا:

أما مسيح الدين- هندي الجنسية- فقال: أتقدم بالشكر الجزيل للمملكة العربية السعودية التي تقدم خدمتها لكافة المسلمين في العالم بمختلف المجالات وخاصة مجال التعليم، حيث إن جامعة حفر الباطن قد وفرت لنا كل ما نحتاجه في سبيل التعلم مجانًا.

وأشار ولدان يونس- إندونيسي الجنسية- أنه كان يدرس في الفصل وتلقى حينها اتصال بقبوله في الدراسة بجامعة حفر الباطن وسجد حينها شكرًا لله، مؤكدًا أن هذا الخبر كان من أفرح الأيام في حياته وأن المملكة أفضل بكثير من باقي الدول؛ حيث امتازت بطريقة التعليم وتفهيم الطلاب.

وذكر محمد مصطفى- سنغالي الجنسية- أنه تلقى الترحيب وحسن الضيافة على أراضي المملكة العربية السعودية، وأنه اختار جامعة حفر الباطن لما لها من مكانة عالية بين الجامعات ولأنها تتناسب مع مؤهلاته الدراسية، مضيفًا: تلقيت خبر قبولي في الجامعة عبر بريدي الإلكتروني ولا أنسى حينها فرحة والدتي عندما أخبرتها.

يذكر أن عدد الطلاب الدوليين المقبولين في جامعة حفر الباطن للعام الجامعي 1443هـ يبلغ 53 طالبًا من 16 دولة من مختلف دول العالم.