كشف أحد المواطنين في منطقة الباحة عن تعرضه لهجوم قوي من قرود البابون؛ حيث أسفر الهجوم عن جروح بليغة وتم نقله إلى المستشفى.
فيديو | بجروح بالغة نقل على إثرها للمستشفى..
قرود "البابون" تهاجم مواطنا وأفراد عائلته داخل منزله في الباحة#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/l00wxP9zql
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 13, 2022
تفاصيل الحادث:
وقال المواطن في تصريحات إلى “الإخبارية”: إنه تفاجأ بوجود قطيع من قرود البابون في منزله، مؤكدًا أن الجيران أنقذوا حياته بعد تعرضه لإصابات قوية في اليد.
وتابع: القرود هاجموني ثم ابتعدوا وعادوا مرة أخرى وهاجموني ولولا تدخل الجيران الذي نزلوا لإبعادهم عني كان حدث أشياء أخرى.
تدخل لحماية الأطفال:
وشدد المواطن على ضرورة التدخل لحماية الأطفال من قرود البابون، موضحًا أن حوادث هجوم القرود مستمرة منذ فترة على الأفراد والمواطنين في المنطقة.
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