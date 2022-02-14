كشف أحد المواطنين في منطقة الباحة عن تعرضه لهجوم قوي من قرود البابون؛ حيث أسفر الهجوم عن جروح بليغة وتم نقله إلى المستشفى.

فيديو | بجروح بالغة نقل على إثرها للمستشفى..

قرود "البابون" تهاجم مواطنا وأفراد عائلته داخل منزله في الباحة#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/l00wxP9zql — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 13, 2022

تفاصيل الحادث:

وقال المواطن في تصريحات إلى “الإخبارية”: إنه تفاجأ بوجود قطيع من قرود البابون في منزله، مؤكدًا أن الجيران أنقذوا حياته بعد تعرضه لإصابات قوية في اليد.

وتابع: القرود هاجموني ثم ابتعدوا وعادوا مرة أخرى وهاجموني ولولا تدخل الجيران الذي نزلوا لإبعادهم عني كان حدث أشياء أخرى.

تدخل لحماية الأطفال:

وشدد المواطن على ضرورة التدخل لحماية الأطفال من قرود البابون، موضحًا أن حوادث هجوم القرود مستمرة منذ فترة على الأفراد والمواطنين في المنطقة.