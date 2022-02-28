أجرى فريق طبي سعودي بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك، صباح اليوم، عملية قسطرة قلبية ناجحة لمواطن أربعيني في نقل على الهواء مباشرة.

أكثر من 130 مستشفى:

جاء ذلك خلال تدشين وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة ومحافظ الهيئة العامة للحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، اليوم الاثنين، المستشفى الافتراضي الذي يعد الأكبر في العالم من حيث عدد المستشفيات المرتبطة في الخدمة وعددها أكثر من 130 مستشفى.

رفع الكفاءة وزيادة الجودة:

وأعرب مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك، الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي، عن اعتزازه بما تقوم به وزارة الصحة بقيادة وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل في تسخير كافة الإمكانات البشرية والتقنية من أجل صحة المواطن تحقيقًا لتطلعات القيادة الحكيمة، لافتًا إلى أن المستشفى الافتراضي يعد أحد المشاريع الوطنية الصحية الرائدة على مستوى العالم وبالتالي أن الخدمات التي يقدمها المستشفى الافتراضي بالتعاون مع مستشفيات المنطقة في عدد من التخصصات النادرة والمعقدة سوف يساهم في رفع كفاءة الممارسين الصحيين من أطباء وفنيين وتبادل الخبرات العلمية والعملية، كما يعزز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين؛ الأمر الذي سيساهم في توفير الوقت والجهد وتخفيف مشقة السفر والتنقل على المرضى.