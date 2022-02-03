تبدأ منصة نتفليكس اليوم الخميس عرض حلقات مسلسل “البحث عن علا” من بطولة الفنانة هند صبري وسوسن بدر وهاني عادل.

ونشرت الفنانة هند صبري عبر حسابها على Instagram إعلان المسلسل، الذي يتناول حياة علا عبدالصبور بعد انفصالها عن زوجها، وكيف قررت تغيير حياتها للوصول إلى السعادة.

قصة مسلسل البحث عن علا:

وقدمت هند صبري شخصية علا عبد الصبور في مسلسل “عايزة أتجوز” الذي تم عرضه في 2010، وانتهى بزواج علا من العريس الأخير الذي جسد شخصيته هاني عادل، وفي “البحث عن علا” تبدأ الأحداث بإعلان الزوج رغبته في الحصول على الطلاق من زوجته، لننتقل إلى مغامرة جديدة نرى فيها شخصية علا في حياة مختلفة.

مسلسل “البحث عن علا” تأليف مها الوزير وغادة عبد العال، إخراج هادي الباجوري، وبطولة هند صبري، سوسن بدر، هاني عادل، محمود الليثي وندى موسى إلى جانب عدد من ضيوف الحلقات.

مسيرة هند صبري:

وولدت هند محمد المولدي الصابري في ولاية قبلي بتونس، وهي حاصلة على درجة ماجستير في حقوق الملكية الفكرية، وعرفت منذ مشاركتها في فيلمين سينمائيين هما (موسم الرجال)، و(صمت القصور) للمخرجة مفيدة التلاتلي.

ولفتت صبري نظر المخرجة إيناس الدغيدي فدعتها إلى القاهرة وأسندت إليها دور البطولة في فيلم (مذكرات مراهقة) عام 2001، من أشهر الأعمال التي شاركت فيها (مواطن ومخبر وحرامي) للمخرج داوود عبد السيد، ومن بينها فيلم (عايز حقي)، (إزاي البنات تحبك) و(فيلم أحلى الأوقات)، لتنطلق بعد ذلك في المسلسلات الدرامية مثل مسلسل (عايزة أتجوز)، ومسلسل (إمبراطورية مين).