كشفت تقارير إعلامية عن أن قضية اللاعب محمد كنو لاعب الهلال مستمرة إلى أكتوبر المقبل؛ وذلك بسبب ازدحام جدول غرفة فض المنازعات.

تفاصيل أزمة محمد كنو:

وكان كنو أثار أزمة بسبب توقيعه لـ النصر، ثم إعلان تجديد عقده مع الهلال في السادس من يناير الماضي، ليُصدر النصر بيانًا فجر السابع من يناير، ويعلن عن تقدمه بشكوى للجهات المختصة لضمان حقوقه.

القضية ستحول من فض المنازعات إلى التحكيم الرياضي:

وذكر برنامج “أكشن مع وليد” أن القضية مستمرة إلى أكتوبر المقبل لازدحام جدول غرفة فض المنازعات بعد تحويل القضية لها من لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، كذلك ستتحول القضية من غرفة فض المنازعات إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي بالفترة المقبلة.