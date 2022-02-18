كشفت تقارير إعلامية عن أن قضية اللاعب محمد كنو لاعب الهلال مستمرة إلى أكتوبر المقبل؛ وذلك بسبب ازدحام جدول غرفة فض المنازعات.
تفاصيل أزمة محمد كنو:
وكان كنو أثار أزمة بسبب توقيعه لـ النصر، ثم إعلان تجديد عقده مع الهلال في السادس من يناير الماضي، ليُصدر النصر بيانًا فجر السابع من يناير، ويعلن عن تقدمه بشكوى للجهات المختصة لضمان حقوقه.
القضية ستحول من فض المنازعات إلى التحكيم الرياضي:
وذكر برنامج “في المرمى” المذاع على قناة “العربية” بوقت سابق أن كنو وقع على عقد مع النصر وبصم عليه والعقد مكون من 8 ورقات ووقع عليه في الثاني من يناير الماضي.
كما وقع كنو على إقرار بعدم التوقيع مع نادٍ آخر، واستلم لاعب الهلال مقدم العقد عبر شيكات مؤجلة، وطلب من النصر الإعلان عن الانتقال بعد مباراة السوبر السعودي التي كانت بين الهلال والفيصلي في 6 يناير الماضي.
النصر أرسل كذلك عقد اللاعب في الثالث من يناير بعد توقيعه إلى لجنة الاحتراف.
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