أسفرت قرعة الدور النهائي من تصفيات بطولة كأس آسيا 2023 التي أُقيمت في العاصمة الماليزية كوالالمبور، اليوم الخميس، عن مواجهات قوية ومثيرة.

قرعة الدور النهائي من تصفيات كأس آسيا 2023

وجاءت قرعة الدور النهائي من تصفيات كأس آسيا 2023 كالتالي؛ المجموعة الأولى؛ الأردن، الكويت (المضيف)، إندونيسيا، ونيبال، المجموعة الثانية؛ فلسطين، الفلبين، اليمن ومنغوليا (المضيف).

وتضم المجموعة الثالثة كلًا من؛ أوزبكستان (المضيف)، تايلاند، المالديف وسريلانكا، وجاء في المجموعة الرابعة منتخبات الهند (المضيف)، هونغ كونغ، أفغانستان وكمبوديا.

ويتواجد في المجموعة الخامسة بالدور النهائي من تصفيات كأس آسيا، كل من؛ البحرين، تركمانستان، ماليزيا (المضيف) وبنغلادش، والمجموعة السادسة؛ قرغيزستان (المضيف)، طاجيكستان، ميانمار وسنغافورة.

نظام البطولة

ومن المقرر أن يتأهل إلى نهائيات بطولة كأس آسيا التي ستُقام في الصين، صاحب المركز الأول في كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني.

وضمن 13 منتخباً التأهل رسميًا إلى كأس آسيا 2023، وهم؛ الإمارات، السعودية، سوريا، العراق، عمان، لبنان، اليابان، أستراليا، كوريا الجنوبية، الصين، فيتنام وإيران، بالإضافة إلى منتخب قطر مستضيف كأس العالم 2022.