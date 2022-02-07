رُزقت عارضة الأزياء الأمريكية كايلي جينر، بمولودها الثاني، من مغني الراب ترافيس سكوت.

كايلي جينر تضع مولودها

ونشرت جينر، صورة صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام، عن وضعها لمولودها الثاني، ليد ابنتها الكبيرة وهي تمسك بيد المولود الجديد، معلقة عليها بوضع قلب باللون الأزرق، مع تاريخ ولادة الطفل في 2 فبراير، وأكدت مصادر صحفية أن المولود صبي، وأن اسمه غير معروف حاليًا.

كما شاركت جينر أيضًا، عبر موقع إنستجرام، صور العديد من باقات الزهور، التي تم إرسالها لها احتفالًا بميلاد ابنها، بما في ذلك واحدة من أختها كيم كارداشيان وأطفالها الأربعة.

وولد الطفل بعد يوم واحد من احتفال الأخت الكبرى ستورمي، بعيد ميلادها الرابع في الأول من فبراير.

أصغر مليارديرة في العالم

وكايلي جينر هي أخت كيم كاردشيان، ولدت في لوس أنجلوس في 10 أغسطس عام 1997 واسمها الحقيقي ” كايلي كريستين جينر، عملت كعارضة أزياء في عام 2010، وظهرت على غلاف مجلة OK، وغلاف مجلة Teen Vogue مع شقيقتها كندال، وظهرت أيضًا على غلاف مجلة Seventeen.

وفي عام 2012 قررت استكمال دراستها بعد توقفها، بعد ذلك كانت أول وظيفة لـ كايلي جينر في البرنامج الذي عرض على تلفزيون الواقع، في التاسعة من عمرها، وكان البرنامج يعود بأرباح على كل العائلة تقدر بنحو 30 مليون دولار في الموسم الواحد.

عند بلوغها سن الخامسة عشرة، أطلقت جينر مع شقيقتها كيندال خط ملابس يُسمى kendall + kylie، وتوسعت العلامة التجارية منذ ذلك الحين ليتم بيعها في 390 نقطة بيع في الولايات المتحدة.

وفي عام 2015 أصدرت كايلي بمفردها مجموعتها من وصلات تطويل الشعر Kylie Hair Kouture وبعد ذلك تحولت للوجه الإعلاني وشريك لعدد من شركات مستحضرات التجميل.

في عام 2015 أطلقت خط مستحضرات التجميل الخاص بها، وأطلقت عليه Kylie Lip Kits، والذي أعيدت تسميته إلى Kylie Cosmetics في العام التالي، وفي نفس العام اختارتها مجلة “تايم” هي وأخواتها على قائمة أكثر المراهقين تأثيرًا في العالم.

حصدت كايلي جينر على لقب أصغر مليارديرة عصامية في التاريخ عام 2019 وقالت: “لم أكن أتوقع حدوث هذا ولا في المستقبل، ولكن الاعتراف بهذا يمنحني شعورًا جيدًا”.