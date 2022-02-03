أكد كريم الأحمدي، قائد الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد السابق، على أن سالم الدوسري وسلمان الفرج لاعبي الهلال يستحقان الاحتراف في أحد الأندية الأوروبية.

الأحمدي يشيد بأداء نادي الهلال:

وتحدث الأحمدي لـ برنامج “أكشن مع وليد”: “بعيدًا عن نادي الاتحاد، أرى أن الهلال يقدم كرة جميلة وأسلوب لعبه، يُشبه أسلوب لعب الاتحاد”.

وأضاف الأحمدي: “أرى أن سالم الدوسري وسلمان الفرج يستحقان الاحتراف في أحد الدوريات الأوروبية وأداء كل منهما يعجبني”.

سلمان الفرج غاب عن مباراتي عمان واليابان:

يذكر أن سلمان الفرج كان غاب عن مباراتي عمان واليابان مؤخرًا في تصفيات كأس العالم، حيث فاز المنتخب السعودي على عمان في الجولة السابعة، وخسر أمام اليابان في الجولة الثامنة.