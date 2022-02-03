كشف المغربي كريم الأحمدي لاعب نادي الاتحاد السابق عن أنه سيرى إذا ما كان سيعتزل كرة القدم من عدمها بعد إجرائه لعملية جراحية لإصابته الحالية.

كريم الأحمدي: إصابتي بدأت في مشط القدم وكنت أريد المشاركة في نهائي البطولة العربية ولكن إصابتي في لقاء #الفيصلي ستمنعني عن اللعب لمدة 3 أشهر.. بعد الجراحة سأقرر اكمالي للعب كرة القدم او الاعتزال#كريم_الأحمدي_في_اكشن

⁧#أكشن_مع_وليد⁩

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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) February 2, 2022

العملية الجراحية تُحدد مصير كريم الأحمدي حول الاعتزال:

وتحدث الأحمدي في برنامج “أكشن مع وليد” قائلًا: “حاليًّا أنا مصاب وكنت أعانى منها منذ شهر يوليو الماضي وتحاملت على نفسي، سأُجري العملية الجراحية قريبًا وبعدها إذا لم أكن في أفضل حالة لي بدنيًّا وذهنيًّا سأعلن اعتزالي فورًا”.

الأحمدي يشيد بإدارة الاتحاد:

وأضاف الأحمدي: “أنمار الحائلي وأحمد كعكي وحامد البلوي يعاونوك في كل شيء تحتاجه بالنادي وهم بمثابة عائلة للاعبين”.

وتابع لاعب الاتحاد السابق: “وجود أحمد حجازي في الفريق ساعدنا بشكل كبير وهو كان القطعة الناقصة في تشكيلة الاتحاد، وهو قائد بالفطرة”.

وكان نادي الاتحاد أعلن اليوم الأربعاء عن رحيل الأحمدي عن صفوف الفريق الكروي الأول.

ونشر حساب نادي الاتحاد في “تويتر” صورة للأحمدي قائلًا عنها: “كنت كريم في كل شيء، شكرًا كريم الأحمدي”.