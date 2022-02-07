انضم اللاعب محمد كنو لاعب الفريق الكروي الأول في الهلال، إلى قائمة اللاعبين السعوديين الذين تمكنوا من إحراز أهداف في بطولة كأس العالم للأندية.

كنو يشارك في سداسية الهلال

وكان نجم الهلال سجل الهدف الثالث للزعيم في شباك الجزيرة الإماراتي أمس في مباراة انتهت بفوز الهلال بسداسية لهدف، ليكون هذا الفوز هو الأكبر في تاريخ منافسات بطولة كأس العالم للأندية، كما أن الزعيم أصبح أكثر الفرق السعودية إحرازًا للأهداف في المونديال.

وسجل من اللاعبين السعوديين في بطولة كأس العالم للأندية كل من فهد الهريفي هدفين، فؤاد أنور هدفًا، محمد نور هدفين، حمد المنتشري هدفًا، سالم الدوسري هدفين، كنو هدفًا.

وكان سالم الدوسري نجح في تحقيق إنجاز مميز له في بطولات مونديال الأندية بعد أن تمكن من تسجيل ثاني أهدافه في ثاني نسخة يشارك فيها في بطولة كأس العالم للأندية.

سالم الدوسري يحقق إنجازًا خاصًا له

وتساوى سالم الدوسري في عدد الأهداف مع فهد الهريفي نجم النصر السابق ومحمد نور نجم الاتحاد السابق، حيث سجل كل منهما هدفين مع النصر والاتحاد بـ مونديال الأندية نسختي 2000 و 2005 على الترتيب.