أصبح النجم البرازيلي إيغور كورونادو جاهزًا للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في مباراته المقبلة ضد الأهلي.

كورونادو جاهز للمشاركة

وكان كورونادو قد تعرض لإصابة في الرباط الجانبي للركبة، الأمر الذي تسبب في غيابه عن الاتحاد آخر 6 مباريات، حيث تعود آخر مشاركة له أمام الباطن يوم 31 من شهر ديسمبر.

وأكد الإعلامي علاء سعيد عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الاتحاد بدأ تحضيراته الفعلية لمواجهة الأهلي، كما شارك كورونادو في التدريبات الجماعية بالكامل، ليتأكد تعافيه من الإصابة وجاهزيته.

ويُعد كورونادو من الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد هذا الموسم، ويُنافس على صدارة قائمة الأكثر صناعة للأهداف في الدوري، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الاتحاد ضد الأهلي

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد الأهلي، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 48 نقطة، فيما يقع الأهلي في المركز التاسع بـ25 نقطة.