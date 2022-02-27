كشفت تقارير إعلامية عن سفر المحترف البرازيلي إيجور كورونادو إلى مدينة دبي الإماراتية وذلك للخضوع لفحوصات نهائية على موضع إصابته.

سبب سفر كورونادو

وذكر الإعلامي ” علاء سعيد” عبر حسابه في “تويتر” أن سفر لاعب نادي الاتحاد جاء للتأكد من أنه سليم بنسبة 100% للمشاركة في المباريات المقبلة.

اللاعب يغيب منذ فترة طويلة

ويُعاني اللاعب البرازيلي من تمدد في الرباط الجانبي للركبة حيث غاب منذ أكثر من شهر عن مباريات الاتحاد.

وانضم اللاعب البرازيلي لنادي الاتحاد في صيف 2021 قادمًا من نادي الشارقة الإماراتي.

يذكر أن المدافع المصري أحمد حجازي كان حضر ديربي جدة أمس السبت، وشهد فوز الاتحاد على النادي الأهلي بنتيجة 4-3 في الجولة الـ22 من بطولة الدوري.