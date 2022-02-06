كشفت تقارير إعلامية عن أن اللاعب البرازيلي إيجور كورونادو سيغيب عن ناديه الاتحاد أمام النصر في الجولة العشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم الجمعة المقبلة.

كورونادو ينضم لقائمة الغائبين

وقال ناصر القحطاني مراسل قنوات SSC إن اللاعب البرازيلي سيغيب عن مباراة النصر والاتحاد وينضم لقائمة الغيابات عن نادي الاتحاد.

كذلك لن يشارك المصري أحمد حجازي مع الاتحاد في المباريات المقبلة للاتحاد، بعد إصابته في العضلة الضامة مع منتخب مصر في مباراة المغرب في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

الجماهير تغيب عن مباراة النصر والاتحاد

وفي وقت سابق، أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن أن مباراة الاتحاد والنصر في الجولة العشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ستقام بدون حضور جماهيري، وذلك يوم 11 فبراير الجاري.

وجاء ذلك بعد أن تقرر إقامة أول مباراة رسمية يستضيفها الاتحاد على ملعبه بدون جمهور، وذلك بعد إلغاء تعليق عقوبة سابقة بعد تكرار “رمي العلب من قبل الجمهور”.

وستكون عقوبة لعب الاتحاد مباراته القادمة أمام النصر بدون جماهير غير قابلة للاستئناف بحسب قرار لجنة الانضباط.