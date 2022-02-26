شددت السلطات الأوكرانية حظر التجول في كييف معتبرة أن أي شخص يتواجد في الشوارع خلال ساعات الحظر يعتبر عدوًّا.

يأتي ذلك وسط استمرار العمليات القتالية بين الجانبين الروسي والأوكراني بالرغم من المساعي الدولية لوقف الحرب والدخول في المفاوضات.

اتهامات متبادلة

وتبادل الطرفان الاتهامات بشأن عدم القبول بالدخول في المفاوضات فبالرغم من إعلان الرئيس الأوكراني أكثر من مرة استعداده الدخول في المفاوضات قالت روسيا إن أوكرانيا رفضت كل الدعاوي للتفاوض.

كييف تحسم المعركة

وفي وقت سابق أكد الرئيس الأوكراني أنه باق في البلاد ولم يغادرها وأنه سيدافع عن بلاده بالأسلحة والإمكانيات المتاحة لهم داعيًا الدول الأوروبية إلى المسارعة في مساعدة بلاده ودعمها بالأسلحة.

وفي اتصال هاتفي مع رئيس المفوضية الأوروبية أكد زيلينسكي أن الجيش الأوكراني يدافع عن بلاده وعن أوروبا بما لديه من أسلحة داعيًا إلى سرعة إرسال المساعدات من قبل الحلفاء الأوربيين.

روسيا تحبط قرار مجلس الأمن الدولي

من جهة أخرى فشل مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى قرار بشأن الحرب الروسية الأوكرانية بسبب استخدام موسكو حق النقض الفيتو.

واستخدمت روسيا حق النقض على مشروع قرار قدمته أمريكا ودول أوروبية إلى مجلس الأمن الدولي بشأن إدانة العمليات العسكرية في أوكرانيا حيث صوت مجلس الأمن الدولي، على مشروع القرار، وسط موافقة 11 عضوًا فيما امتنع 3 أعضاء ورفضته روسيا.