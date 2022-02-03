عقدت لجنة إعداد فعاليات بيوم التأسيس لعام (2022) اجتماعها الأول برئاسة مدير عام مكتب الرئيس العام، الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية بدر بن صالح آل الشيخ ومستشار الرئيس العام للشؤون الإعلامية غير المتفرغ فهيم بن حامد الحامد ووكيل الرئيس للعلاقات العامة والتواصل المؤسسي والشراكات المجتمعية عادل بن عبيد الأحمدي ووكيل الرئيس العام للشؤون الإعلامية هاني حيدر.

ترتيبات لازمة:

وناقشت اللجنة الترتيبات اللازمة للعناية بيوم التأسيس وإبرازه بما يليق بمكانة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وما تلقاه من دعم لا محدود من القيادة الرشيدة.