أعلنت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم عن إحالة ملف قضية اللاعب محمد كنو وتوقيعه لناديي الهلال والنصر في آنٍ واحد، إلى غرفة فض المنازعات.

ونص بيان اللجنة على إحالة القضية لغرفة فض المنازعات شاملًا الإفادات وجلسات الاستماع وكافة متعلقات القضية، لتكمل الغرفة اللازم وفقًا لاختصاصها الخاص بالنظر في المنازعات التعاقدية وإيقاع العقوبات الرياضية استنادًا إلى الفقرة الثانية من المادة رقم 58.

لجنة الاحتراف ستباشر قضية محمد كنو بعد عودتها من المنازعات:

وأكدت لجنة الاحتراف في بيانها المشترك مع فض المنازعات أنها سوف تُباشر إجراءاتها وفقًا لاختصاصها العام في النظر في كافة الأمور التأديبية المتعلقة بالمخاطبين بهذه اللائحة واتخاذ القرارات بشأنها.

تفاصيل الأزمة:

وكان كنو أثار أزمة، بسبب توقيعه لـ الهلال والنصر في آنٍ واحد، حيث جدد عقده مع الهلال يوم 6 يناير الماضي، لكن النصر أصدر بيانًا فجر السابع من يناير، أكد فيه على أن اللاعب وقع له على عقد الانضمام لأصفر العاصمة قبل التجديد مع الهلال.

ولمتابعة تفاصيل بيان لجنة الاحتراف وغرفة فض المنازعات المشترك من هنا