كشف الإعلامي سعود الصرامي، المتحدث الرسمي السابق لنادي النصر، اليوم الاثنين، عن اعتزام لجنة الحكام التقدم بشكوى ضد محلل تحكيمي.

الأداء التحكيمي أثار استياء الجماهير:

وكانت جماهير الكرة السعودية حرصت على الشكوى مؤخرًا من أداء الحكام في مباريات كأس الملك وبطولة الدوري السعودي للمحترفين، خاصة أن القرارات التحكيمية للحكم الجزائري مصطفى غربال في ديربي النصر والهلال الاثنين الماضي في ربع نهائي كأس الملك شهدت إثارة للجدل.

وقال سعود الصرامي عبر حسابه في “تويتر”: “لجنة الحكام (تعتزم) تقديم شكوى ضد (محلل) تحكيمي (تعمد) ممارسة التظليل والتشكيك (كذبًا) في قرارات الحكم”.

ذهبي نصراوي يرد على اعترافات دائرة الحكام

وفي وقت سابق، انتقد أيمن القاضي العضو الذهبي بنادي النصر، اعترافات دائرة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم حول الأخطاء التحكيمية التي تسببت في إقصاء العالمي من بطولة كأس الملك في دور ربع النهائي أمام الهلال.

وغرد القاضي عبر حسابه في “تويتر”: “اعتراف دائرة الحكام بإخراج العالمي من بطولة بظلم تحكيمي، هل تعاد المباراة ولا بيسجل التاريخ أني خرجت بظلم؟، هل تعوضون النادي عن مئات الملايين التي صرفت للفوز بالبطولة؟، أخطاء لا تصير أما يكون في بطولة مع Var يا ناس، ما عاد فيني أصفي النية، اختياركم للحكام خطأ ويجب المحاسبة، استحوا”.