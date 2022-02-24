كشفت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية في وزارة الرياضة عن متطلبات الحصول على شهادة الكفاءة المالية للفترة الأولى من الموسم الرياضي المقبل 2022/ 2023.

لجنة الكفاءة المالية تكشف اشتراطاتها لاستخراج الشهادة

ورفعت لجنة الكفاءة المالية متطلبات الحصول على الشهادة إلى 6 بنود بدلًا من خمسة كما كان عليه الحال خلال الفترة الماضية، وجاء البند السادس وهو حصة الوسطاء.

وجاءت بنود الحصول على الشهادة، كالتالي؛ ذمم دائنة “لاعبين”، ذمم دائنة “مدربين”، ذمم دائنة “موظفين”، ذمم دائنة “أندية رياضية”، ومستحقات القضايا المالية الصادر بها قرارات نهائية لأندية دوري المحترفين، وأندية دوري يلو، والتي تشترط سداد الالتزامات المالية المستحقة وواجبة السداد، حتى 31 مارس 2022.

اشتراطات اللجنة في بند حصة الوسطاء

واشترطت لجنة الكفاءة المالية في بيانها الصادر، في البند الخاص بحصة الوسطاء ما يلي؛ أن يكون الوسيط مسجلًا لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم، ويحمل رخصة سارية المفعول ووجود عقد التمثيل.

كما اشترطت إثبات ما يفيد إشعار لجنة الاحتراف بعقد التمثيل خلال 3 أيام عمل من تاريخ إبرامه، وجود اسم الوسيط في العقد، عدم تجاوز عمولة الوسيط للنسبة المحددة نظامًا، وإذا كان اللاعب قاصرًا، فإن الوصي الشرعي للاعب يجب أن يوقع كذلك على عقد التمثيل وفقًا للأنظمة المعمول بها في السعودية.

وأضافت لجنة الكفاءة المالية في بيانها: “وعدم وجود تضارب مصالح، أي ألا يمثل الوسيط النادي واللاعب معًا، وفي حال اختيار النادي واللاعب لخدمات الوسيط نفسه ضمن نطاق المعاملة ذاتها، فيجب تقديم ما يثبت موافقة اللاعب والنادي على ذلك”.

اشتراطات الحصول على الشهادة

وكشفت اللجنة عن الاشتراطات الواجب اتباعها للحصول على شهادة الكفاءة المالية المقبلة، وهي؛ سداد الالتزامات الواجبة السداد حتى 31 مارس 2022، عدم جدولة الرواتب، عدم تحويل أي التزام واجب السداد حتى يوم 31 مارس إلى قضية، وأن يكون آخر موعد لسداد الالتزامات هو 10 أيام قبل إغلاق فترة التسجيل الصيفية.

وتابع: “الإفصاح للجنة عن المطالبات المالية ما بين الأندية، أو ما بين الأندية والأفراد قبل 14 إبريل 2022م، وذلك عبر البريد الإلكتروني الخاص باللجنة [email protected] على أن يتم ترحيل أي مطالبة مالية بعد ذلك التاريخ إلى الفترة التي تليها، مع التأكيد بأن هذا الشرط لا يشمل المساهمات التضامنية وبدل التدريب للاعبين الهواة، إلا في حال صدر قرار من الجهة المختصة”.