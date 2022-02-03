نشرت قناة سي إن إن الإخبارية لقطات توثق من خلالها تصفية القوات الخاصة الأمريكية لزعيم تنظيم داعش الإرهابي إبراهيم الهاشمي القريشي، شمال غرب سوريا، أمس الأربعاء.

تصفية زعيم داعش بضربة جوية

وقال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، في بيان في وقت متأخر من ليلة الأربعاء، إن المهمة قامت بها القيادة المركزية الأمريكية، التي تسيطر على العمليات والأنشطة العسكرية في الشرق الأوسط، مضيفًا أن تفاصيل إضافية سيتم تقديمها بوقت لاحق.

تصريحات بايدن

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مؤتمر له اليوم بخصوص العملية: “بفضل مهارة وشجاعة قواتنا المسلحة تمت تصفية زعيم داعش وعاد كل الأميركيين بأمان من العملية”، مضيفًا: “أزلنا تهديدًا إرهابيًا بقتلنا”.

وأشار إلى أن زعيم داعش كان مسؤولًا عن العديد من الهجمات لا سيما هجوم سجن الحسكة، لافتًا إلى أن زعيم داعش “لم يهتم بأفراد أسرته” وفجّر نفسه بحزام ناسف وقتلهم جميعًا.

وأكد الرئيس الأمريكي أن عملية الإنزال التي نفذها الجيش كانت تهدف إلى عدم وقوع خسائر بصفوف المدنيين، موضحًا أن مقتل زعيم داعش سيجعل العالم أكثر أمنًا، مهددًا الإرهابيين بقوله: “سنلاحقكم ونعثر عليكم ونقتلكم”.

وفي وقت سابق أكد بايدن في بيان له، أن عملية لقوات خاصة أمريكية لمكافحة الإرهاب في شمال غرب سوريا اليوم الخميس استهدفت زعيم تنظيم الدولة الإسلامية عبد الله قرداش (أبو إبراهيم الهاشمي القرشي)، مشيرًا إلى أنه سيتحدث عن العملية في تصريحات لاحقة اليوم.