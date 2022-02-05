قدمت الفنانة أحلام الشامسي حفلًا كبيرًا، بمشاركة الفنانة نوال الكويتية، على مسرح محمد عبده أرينا، ضمن فعاليات موسم الرياض.

أغانٍ متنوعة:

واحتشدت الجماهير في مسرح محمد عبده لمتابعة فقرات الحفل الذي تضمن العديد من الأغاني الرومانسية والطربية التي لقيت استحسان الجماهير من كافة الفئات.

وافتتحت أحلام الحفل الذي قدّمت فيه مجموعة من أجمل أغنياتها بمشاركة نوال الكويتية، وسط تفاعل كبير من جانب الحضور.

وجاء الحفل تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه وبتنظيم متميز من روتانا، حيث تفاعل الجمهور مع ما قدمته أحلام ونوال، حيث كانت ليلة تنافست فيها الحناجر للشدو والإبداع وأمسية تألقت فيها الروائع المغناة بأصوات النجوم.

موسم الرياض:

وكان موسم الرياض 2021، الذي يعد أبرز الوجهات الترفيهية في المملكة العربية السعودية، قد انطلق في الـ 20 من أكتوبر الماضي، ويضم 14 منطقة ترفيهية موزعة في أرجاء مدينة الرياض، وهي: بوليفارد رياض سيتي، فيا رياض، كومبات فيلد، العاذرية، أوايسس، ذا جروفز، الرياض ونتروندرلاند، واجهة الرياض، المربع، نبض الرياض، رياض سفاري، شجرة السلام، منطقة خلّوها، قرية زمان.