رصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية ” واس” اليوم عودة الأطفال من عمر 7 سنوات وما فوق للصلاة داخل المسجد النبوي وأروقته وساحاتها ومرافقه، وسط أجواء مفعمة بالأمن والأمان والطمأنينة والإيمان.

إجراءات احترازية:

ويأتي ذلك مع التقيد بجميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة بالمسجد، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الحج والعمرة عن السماح لهم بدخول الحرمين الشريفين بشرط ظهور حالتهم “محصن” في تطبيق “توكلنا”.

لقاح كورونا:

يُذكر أن وزارة الصحة قد أعلنت سابقًا عن بدء استقبال الفئات العمرية من 5 إلى 11 عاماً لتلقى لقاح فيروس كورونا في مختلف مناطق المملكة، وذلك حرصاً على سلامتهم وحمايتهم من المتحورات والمضاعفات.