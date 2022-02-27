توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بلقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، بعد تغلبه على نظيره تشيلسي بركلات الترجيح.

تتويج ليفربول باللقب:

ونشر حساب ليفربول الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من تتويج الفريق الأول لكرة القدم بلقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية للمرة التاسعة في تاريخه.

وبعد تتويج الريدز بلقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية اليوم، انفرد الريدز بصدارة الأندية المتوجة بالبطولة، متجاوزًا الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي صاحب الـ8 ألقاب، وذلك وفقًا لموقع “سكواكا”.

الريدز يحصد كأس الرابطة الإنجليزية:

ولعب تشيلسي ضد ليفربول على ملعب “ويمبلي” في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وانتهت المباراة بفوز الريدز بركلات الترجيح بنتيجة 11/ 10، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ولعبت تقنية الفيديو دورًا كبيرًا في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية اليوم، حيث ألغت 4 أهداف، واحد لصالح الريدز أحرزه ماتيب في الشوط الثاني، و3 أهداف لفريق تشيلسي، بسبب التسلل.