وقع نادي الاتحاد مساء اليوم الخميس، مع اللاعب البرتغالي أندريه فيليبي لتدعيم خط وسط الفريق الكروي الأول حتى نهاية الموسم الحالي.

التعاقد مع أندريه فيليبي بديلًا لكريم الأحمدي

وجاء التعاقد مع فيليبي من صفوف نادي فيتوريا جيماريش البرتغالي بقيمة تعاقد وصلت إلى 600 ألف يورو بحسب تقارير صحفية.

وتعاقد العميد مع فيليبي مع أفضلية الشراء بعد نهاية الموسم الحالي.

الاتحاد يعلن رحيل كريم الأحمدي أمس الأربعاء

ويأتي التعاقد مع فيليبي لتعويض رحيل اللاعب المغربي كريم الأحمدي.

وقال برنامج ”أكشن مع وليد”: إن الأحمدي صاحب الـ37 عامًا سيغادر الاتحاد بعد فسخ العقد بالتراضي، مع الإعلان عن بديله الأحد الماضي.