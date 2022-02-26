رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مساء اليوم، حفل سباق “كأس السعودية” في نسخته الثالثة الذي يعد الأغلى في تاريخ السباقات العالمية للخيل، وذلك بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الرياض.

وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النمسا عضو مجلس إدارة نادي سباقات الخيل.

وقد وصل بمعية سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة.

وعقب أن أخذ سمو ولي العهد مكانه في المنصة الرئيسة عزف السلام الملكي.

بعد ذلك تحركت الجياد المشاركة في السباق من ساحة التسريج إلى ساحة الاستعراض أمام سمو ولي العهد في استعراض بدورتين قبيل بدء السباق، كما تواجد في ساحة الاستعراض جميع الخيالة المشاركين في السباق.

عقب ذلك انطلق الشوط الثامن على كأس السعودية.

وبعد نهاية السباق توجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع

إلى منصة التسليم، حيث كان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل.

وقدم سمو ولي العهد التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز مالك الجواد امبلم رود حيث رفع كأس السعودية فائزًا بالسباق.

كما قدم سمو ولي العهد التهنئة لمدرب الجواد متعب الملوح والخيال وجبرتو راموس اللذين استلما مجسم حصان، وخوذة الخيال.

والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

ثم غادر سمو ولي العهد مقر ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية مودعاً بمثل ما استقبل به من حفاوة.

حضر حفل سباق “كأس السعودية”، كل من: صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن العبدالله الفيصل وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير يزيد بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد وصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن خالد العبدالله رئيس مجلس إدارة stc وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية وصاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل بن فهد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير فواز بن بندر بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

كما حضر الحفل من مملكة البحرين سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل وأصحاب المعالي، وكبار ضيوف حفل كأس السعودية من داخل المملكة وخارجها وعدد من ملاك الخيل المشاركة.