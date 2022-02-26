وثقت “المواطن” بالفيديو والصور اليوم الأول من بطولة كأس السعودية 2022 في نسختها الثالثة والتي انطلقت على ميدان الملك عبد العزيز للفروسية في الرياض.

كأس السعودية الأغلى عالميًا

وتعد هذه البطولة الأغلى عالمياً بجوائز تبلغ 35.1 مليون دولار وتستمر لمدة يومين بمشاركة 240 جواداً من 16 دولة ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل.

8 أشواط في اليوم الأول

وشهد اليوم الأول من الأمسية إقامة 8 أشواط حيث حقق الجواد أمسياتي لهادي آل مرزوق المركز الأول في الشوط الأول، ونال الجواد النشاص لأبناء حسن عيسى البوعينين المركز الأول في الشوط الثاني “تحدي الخيالة العالمي “، وتمكن الجواد رائد لفهد ضيدان العتيبي من الفوز بالشوط الثالث ، ” تحدي الخيالة العالمي” .

وجاء الجواد لودرديل لمحمد حمد العطيه أولاً في الشوط الرابع ” الشوط السعودي الدولي ” ، وتمكن الجواد ديباجي لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز من الفوز بالشوط الخامس، فيما كان الشوط السادس “تحدي الخيالة العالمي” من نصيب الجواد كحيلان الخيل لماجد مهل البقمي ، وفاز بالشوط السابع “شوط تحدي الخيالة العالمي ” الجواد مستولي لأبناء هيف بن عبود القحطاني، فيما كان الشوط الثامن على كأس منيفة للخيل العربية الأصيلة من نصيب الجواد فيرست كلاس لنايف سعد الكعبي.

وتختتم اليوم السبت الأمسية بإقامة 8 أشواط آخرها شوط كأس السعودية وهو الشوط الأغلى في العالم.