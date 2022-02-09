تعرضت مشهورة مواقع التواصل لمياء الرويسان، والملقبة بـ”راعية النايلة”، إلى التنمر من قبل بعض المغردين، وذلك بعد زيارتها دبي في دولة الإمارات.

#باعت_الناقه_وفلتها_في_دبي خير وش تبون في لمياء الرويسان راعيه النايله ان شاءالله تلعب تسافر هي حره بفلوسها تبيع ناقه او تبيع جمل او تبيعنا وتتمشى بفلوسنا يحق لها 😂 pic.twitter.com/a0EfXMpr14

— رعش (@mm__668) February 9, 2022

لمياء الرويسان في دبي:

وتداول مغردون مقطع فيديو للرويسان وهي توثق زيارتها لإمارة دبي، ودشنوا هاشتاج #باعت_الناقه_وفلتها_في_دبي ، في تنمر صريح لتصرفاتها، وزيارتها للإمارات.

لكن مغردون آخرون ردوا على المتنمرين مؤكدين حرية الرويسان في إنفاق أموالها وتحركاتها دون أن يكون لأي شخص رقابها عليها.

وكانت لمياء كتبت في منشور لها على صفحتها بتويتر منذ أيام: “حرر نفسك من المقارنة الهدامة فليس دورنا بالحياة أن نتسابق مع اﻵخرين لكن أن نتسابق مع أنفسنا، أن نكسر أرقامنا القياسية ونتفوق على أمسنا بيومنا”.

المشاركة بمهرجان الإبل:

يذكر أن راعية النايلة خطفت الأنظار في الشوط النسائي بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، فهي مهتمة ومحبة للإبل منذ أن كانت طفلة، كما لقبت نفسها بـ”راعية النايلة” أي صاحبة الفوز، وحققت المركز الرابع.

كما أعلنت، في تصريحات صحفية منذ أسابيع، مشاركتها في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في النسخة السابعة المقبلة، موضحة أن فوزها في المركز الرابع بمهرجان المؤسس في النسخة السادسة بشوط النساء بفردية الشقح ساعدها على قرار المشاركة في الموسم المقبل.

وأضافت: “لم أتوقع يومًا من الأيام أن أكون منافسة في هواية أعشقها منذ الطفولة، والمشاركة في أكبر حدث عالمي لمزاين الإبل، ونجحت في تحقيق المركز الرابع في مشاركتي الأولى، وبإذن الله سيكون لي مشاركة قوية الموسم المقبل، وسأبحث عن المركز الأول من الآن”.

وأكدت أنها بدأت العمل في تجهيز الفردية، التي ستدخل بها النسخة السابعة، التي ستكون في لوني الوضح أو الشقح.