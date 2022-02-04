هاجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، لاعب بايرن ميونخ الألماني، اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي بالفترة الأخيرة.

ميسي يضايق ليفاندوفسكي:

وقالت تقارير صحفية إسبانية: إن نجم بايرن ميونخ، تضايق بسبب ما فعله معه ميسي في سباق جائزة الأفضل، رغم أنه فاز بها مؤخرًا من الفيفا.

وتحدث نجم البايرن لـ صحيفة “ماركا” الإسبانية قائلًا: “لقد أعطيت صوتي لميسي، لأنني أقدر ما فعله العام الماضي في مسيرته”.

ماذا فعل ميسي ؟!

وأضاف اللاعب البولندي: “لقد وعدني ميسي بأنه سيصوت لي في الكرة الذهبية، لكن وجهة نظره تغيرت لاحقًا، ولا أعرف السبب”.

وتابع: “لا أشكو من ذلك، فلقد اتخذ قراره، وفي النهاية فزت بالجائزة وهو ما جعل الأمر أكثر سهولة لتقبلي ذلك”.