انتهت، منذ قليل، مباراة تشيلسي ضد ليفربول التي أُقيمت على ملعب “ويمبلي” في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، بفوز البلوز بركلات الترجيح بنتيجة 11/ 10.

تشيلسي ضد ليفربول:

وبدأت مباراة تشيلسي ضد ليفربول بشكل سريع، ولعب أزبلكويتا كرة عرضية، وسدد بوليسيتش كرة قوية، إلا أن حارس الريدز كيليهير تألق وتصدى لها لينجح في الحفاظ على نظافة شباكه.

ولعب أرنولد عرضية مميزة تجاه ساديو ماني، إلا أن رأسيته ذهبت بعيدًا عن مرمى تشيلسي عند الدقيقة 18، وسدد محمد صلاح كرة قوية عند الدقيقة 22، ولكنها مرت بجوار القائم.

وأهدر الريدز فرصة هز الشباك عند الدقيقة 30 من تسديدة كيتا، حيث تألق إدواردو ميندي، لتعود الكرة إلى ماني، ليسددها قوية، ولكن واصل الحارس السنغالي تميزه وحولها إلى ركلة ركنية.

وأطلق بوليسيتش تسديدة قوية تصدى لها كيليهير عند الدقيقة 39، وكادت تسديدة أزبلكويتا أن تهز الشباك عند الدقيقة 42، ولكنها مرت أعلى العارضة، قبل أن يهدر هافيرتز فرصة هز شباك الريدز، لينتهي الشوط الأول من مباراة تشيلسي ضد ليفربول بالتعادل السلبي.

محاولات مستمرة:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط تشيلسي بقوة، ومرر بوليسيتش كرة مميزة لمونت عند الدقيقة 49، لينفرد بالحارس، إلا أن تسديدته ارتطمت بالقائم، وسدد مونت كرة أخرى عند الدقيقة 58، ولكن كيليهير أمسكها.

وأضاع محمد صلاح فرصة هز الشباك عند الدقيقة 64، بعد تلقيه تمريرة مميزة من ماني لينفرد بالمرمى، إلا أن سيلفا أبعد كرته، وسجل ماتيب هدف ليفربول الأول عند الدقيقة 67، ولكن الحكم ألغاه بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو بداعي التسلل.

لعب فان دايك كرة رأسية مميزة عند الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، إلا أن ميندي تألق وأبعدها، وتابع لوكاكو كرة عرضية، ولكن كيليهير تصدى لها، لينتهي الوقت الأصلي من نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بالتعادل.

الريدز بطلًا لكأس الرابطة الإنجليزية:

واستمرت محاولات الفريقين لتسجيل هدف في الأشواط الإضافية، أملًا في خطف اللقب، إلا أن محاولاتهم لم تنجح، ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح، والتي ابتسمت لفريق ليفربول بنتيجة 11/ 10، ليحصد كأس الرابطة الإنجليزية.