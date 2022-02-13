انتهت مباراة ليفربول ضد بيرنلي التي أُقيمت، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بتحقيق الريدز لفوز هام بهدف دون رد.

فابينيو يهز الشباك:

وبدأت مباراة ليفربول ضد بيرنلي بشكل هادئ، حيث مرت الدقائق الأولى دون أي تهديد حقيقي على مرمى الفريقين، قبل أن يظهر جوش براونهيل بتسديدة مفاجأة، إلا أن حارس الريدز، أليسون بيكر تألق وحولها إلى ركلة ركنية عند الدقيقة 15.

وأطلق ماكسويل كورنيت تسديدة قوية عند الدقيقة 17، ولكن بيكر تصدى لها، وأهدر كيتا فرصة خطيرة للريدز عن الدقيقة 21، قبل أن يُطالب محمد صلاح بالحصول على ركلة جزاء.

وهدد ووت ويجورست مرمى الريدز بأكثر من فرصة، إلا أن الدفاع تصدى له، قبل أن ينجح فابينيو في فض اشتباك التعادل السلبي، وهز الشباك عند الدقيقة 40، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم ليفربول ضد بيرنلي بهدف نظيف.

ليفربول ضد بيرنلي:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، كاد مدافع بيرنلي بن مي أن يسجل التعادل عند الدقيقة 51، إلا أن رأسيته مرت بجوار المرمى، ولم يقدم الريدز الأداء الهجومي المتوقع، قبل أن يظهر هجوميًّا عند الدقيقة 69 برأسية فيرمينو.

وانطلق محمد صلاح ومرر الكرة إلى جوتا، ولكن ذهبت تسديدته بعيدًا عند الدقيقة 86، لتنتهي مباراة ليفربول ضد بيرنلي بفوز الريدز، ليرفع رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثاني، خلف مانشستر سيتي المتصدر بـ63 نقاط.