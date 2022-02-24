نجح الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول في تحقيق فوز عريض على نادي ليدز يونايتد بسداسية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول يضرب بسداسية:

وكان الريدز بدأ المباراة ضاغطًا بكل قوة، ليسجل الهدف الأول بعد مرور ربع ساعة عبر النجم المصري محمد صلاح من ركلة جزاء، ثم أضاف المدافع الكاميروني جويل ماتيب الهدف الثاني للريدز في الدقيقة الثلاثين.

وواصل صلاح تألقه ليضيف ثالث الأهداف للريدز من ركلة جزاء ثانية في الدقيقة الخامسة والثلاثين.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الريدز بثلاثية دون رد.

وفي الشوط الثاني، واصل فريق ليفربول ضغطه الهجومي ليضيف 3 أهداف بواقع هدفين للسنغالي ساديو ماني في الدقيقتين الـ الـ80 والـ90، ثم أضاف الهولندي فيرجيل فان دايك الهدف السادس للريدز من ضربة رأسية في الدقيقة الـ92.

الريدز يطارد مانشستر سيتي:

وأصبح رصيد الريدز بعد الفوز 60 نقطة في المركز الثاني في جدول الترتيب، وبفارق 3 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي.

أما رصيد ليدز يونايتد فتجمد عند 23 نقطة في المركز الخامس عشر.