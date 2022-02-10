تحت رعاية معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل تقيم الجمعية السعودية لطب الطوارئ في الفترة 12- 16 فبراير الجاري، مؤتمرها العلمي الدولي السابع في مدينة الرياض.

وأوضحت رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور جميل أبو العينين أن المؤتمر يتضمن مجموعة من الأنشطة العلمية المميزة والمتخصصة الهادفة لتطوير تخصص طب الطوارئ في المملكة.

12 ورشة عمل:

من جانبها أبانت رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتورة رولا الرباح أن المؤتمر يتضمن 12 ورشة عمل في مجالات المحاكاة السريرية للإصابات والحوادث والتنفس الصناعي والأشعة الصوتية للطوارئ ومهارات التدريب الطبي والترحيل الطبي لمقدمي الخدمات الإسعافية والانعاش للأطفال وأخرى لممرضي أقسام الطوارئ إلى جانب قراءة تخطيط القلب الأساسية والمتقدمة.

30 جلسة:

وأفادت أن المؤتمر يضم 30 جلسة علمية عن المستجدات في علاج وتشخيص الأمراض الطارئة وإدارة وتطوير جودة الخدمات الطبية والعناية الطبية الحرجة والإصابات والحوادث والتشخيص باستخدام الأشعة والطوارئ القلبية وطب السموم وطوارئ الأطفال والخدمات الإسعافية الطارئة.

ويتضمن المؤتمر جلسات نقاش حول الجديد في أبحاث طب الطوارئ واستخدام التقنية الحديثة في طب الطوارئ ومسابقة للملصقات البحثية في تخصص طب الطوارئ, بحضور 1000 ممارس صحي, و100 متحدث دولي ومحلي من دول شمال أمريكا والخليج العربي, كما يتخلله سباق جري لمسافة 5 كيلومترات.

يذكر أن المؤتمر جرى اعتماده من هيئة التخصصات الصحية بـ23 ساعة تعليم طبي مستمر.