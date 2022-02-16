روى الفنان ماجد العبيد، كواليس دخوله المدرسة الابتدائية حينما كان طفلًا صغيرًا، مشيرًا إلى أن جدته هي التي ساعدته في الالتحاق بالمدرسة مبكرًا.

ماجد العبيد وأيام الطفولة

وقال العبيد خلال لقائه في برنامج “وينك” المذاع عبر قناة روتانا خليجية، إن لديه شقيقين تؤأم يكبرانه بعام هما محمد وناصر، وحينما التحقا بالمدرسة كان يستيقظ معهما مبكرًا ويرتدي ملابس المدرسة لكنه لا يمتلك حقيبة للكتب مثلهما ويذهب معهما للمدرسة.

وأضاف أن جدته تأثرت بهذا الموقع واصطحبته ذات يوم لمدير المدرسة وطلبت منه إلحاقه بها مثل أخويه، فرغم صغر سنه يجيد القراءة والكتابة والغناء وغيرها من المهارات، وهو ما تم بالفعل وأصبح مرافقًا لشقيقيه طوال فترات الدراسة.

بيت العائلة والشعور بالقوة

وأوضح العبيد أن نشأته وسط عائلة كبيرة جعلته يشعر بالقوة، فهو نشأ في أحد الأحياء بالعاصمة الرياض، وسط أسرة كبيرة وعائلة ممتدة بها الجد والجدة والأعمام، مشيرًا إلى أن التنشئة وسط العائلة يجعل الإنسان يشعر بالقوة والانتماء.

من هو ماجد العبيد؟

وماجد العبيد ممثل سعودي من مواليد 1 يوليو 1969، يحمل شهادة الدكتوراه، شارك في بطولة الكثير من الأعمال التلفزيونية والمسرحية مع العديد من رموز التلفزيون السعودي أمثال ناصر القصبي في مسلسل “بداية نهاية”، محمد العلي، بكر الشدي، عبد الله السدحان.

كما شارك في أدوار بطولة مع أعلام الدراما المصرية أمثال محمود الجندي وآخرين.

ومن آخر أعماله المسرحية مسرحية كاش ما كاش التي شاركه بطولتها كل من: يوسف الجراح، أسعد الزهراني وعبدالعزيز المبدل.

وعُرف ماجد العبيد بتقديمه المتميز للبرامج التلفزيونية مثل: ضيف على الهوا، واشتهر بأعماله التراثية الإسلامية.