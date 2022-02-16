قال ماجد عبدالله نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق: إن نادي الاتحاد يستحق صدارته لـ بطولة الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الحالي.

ماذا قال ماجد عبدالله عن أداء الاتحاد؟

وتحدث ماجد عبدالله لـ الكاتب أحمد العرفج في برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية قائلًا: “لا شك أن العميد يستحق صدارته لـ دوري المحترفين وكون الفريق يقدم أداءً غير مقنع فنيًّا لكنه يحقق الفوز والنقاط الثلاث، فهذه في مصلحته”.

وأضاف عبدالله: “أعتقد أن فوز الاتحاد على الهلال في مباراة من مباراتي الفريق بالموسم الحالي، سيضمن لقب الدوري للعميد”.

موعد مباراة العميد ضد التعاون:

وسيواجه العميد غدًا فريق التعاون في الجولة الـ21 “جوزلة يوم التأسيس” في تمام الساعة السادسة و 35 دقيقة مساءً بتوقيت المملكة.