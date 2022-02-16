قال ماجد عبدالله نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق: إن نادي الاتحاد يستحق صدارته لـ بطولة الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الحالي.
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الكابتن #ماجد_عبدالله يتحدث عن أداء الأتحاد @ittihad وإمكانية حصوله على الدوري هذا الموسم @M_Abdullah_9@Arfaj1#ياهلا_بالعرفج #روتانا_خليجية pic.twitter.com/wccbOEiMMI
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 16, 2022
ماذا قال ماجد عبدالله عن أداء الاتحاد؟
وتحدث ماجد عبدالله لـ الكاتب أحمد العرفج في برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية قائلًا: “لا شك أن العميد يستحق صدارته لـ دوري المحترفين وكون الفريق يقدم أداءً غير مقنع فنيًّا لكنه يحقق الفوز والنقاط الثلاث، فهذه في مصلحته”.
وأضاف عبدالله: “أعتقد أن فوز الاتحاد على الهلال في مباراة من مباراتي الفريق بالموسم الحالي، سيضمن لقب الدوري للعميد”.
موعد مباراة العميد ضد التعاون:
وسيواجه العميد غدًا فريق التعاون في الجولة الـ21 “جوزلة يوم التأسيس” في تمام الساعة السادسة و 35 دقيقة مساءً بتوقيت المملكة.
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