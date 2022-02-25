وجه الأرجنتيني ميجيل روسو المدير الفني للفريق الكروي الأول في النصر، مطلبه للاعبين وذلك بعد توديع بطولة كأس الملك من دور الثمانية على يد نادي الهلال.

النصر يسعى لتصحيح المسار أمام أبها

ورغم غضب جمهور العالمي من أداء الفريق في مباراة الهلال، والحديث عن بعض الأخطاء التحكيمية من قبل الحكم الجزائري مصطفى غربال، لكن روسو طلب من لاعبيه نسيان الإقصاء من كأس خادم الحرمين الشريفين، والتركيز على الفوز على أبها في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النصر يواجه أبها في السادسة ونصف إلا خمس دقائق من مساء غد السبت.

العالمي في الوصافة

العالمي يحتل حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 41 نقطة، وسيواجه الهلال الخميس المقبل في الجولة رقم 23 من بطولة دوري المحترفين.