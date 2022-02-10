أكد الإسباني ماركوس ألونسو ظهير أيسر الفريق الكروي الأول في تشيلسي الإنجليزي، على أن الهلال كان خصمًا صعبًا وذلك خلال لقاء الفريقين مساء أمس في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

الهلال لم يستسلم أمام تشيلسي:

وتحدث ألونسو بعد فوز تشيلسي على زعيم آسيا قائلًا: “الفريق الآسيوي قدم مباراة قوية للغاية وكان خصمًا قويًّا وعنيدًا، لكن المطلوب بالنسبة لنا تحقق وهو الوصول إلى النهائي”.

وتابع ألونسو: “أطلب من جماهير تشيلسي الحضور بقوة ودعمنا في مباراة بالميراس في نهائي كأس العالم للأندية”.

لوكاكو يحقق المهم لـ تشيلسي:

وكان تشيلسي نجح في تحقيق الفوز على زعيم آسيا بهدف دون رد سجله اللاعب البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة الـ32 من عمر الشوط الأول.

يذكر أن تشيلسي يواجه بالميراس البرازيلي في نهائي كأس العالم للأندية في السابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة بعد غدًا السبت.