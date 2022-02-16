ظهر مانشستر سيتي بشكل مميز ضد سبورتنج لشبونة ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، ليحقق أرقامًا مميزة.

مان سيتي يكتسح لشبونة

ولعب سبورتنج لشبونة ضد مانشستر سيتي بالأمس على ملعب “خوسيه الفالادي”، ضمن منافسات ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، وانتهت المباراة بفوز مان سيتي بخماسية دون رد.

ومن المقرر أن تُقام مباراة إياب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا بين مان سيتي وسبورتنج لشبونة على ملعب الاتحاد، في التاسع من شهر مارس المقبل، ولكن الفريق الإنجليزي أصبح قريبًا من التأهل بعد فوزه بخماسية.

أرقام مميزة لفريق مانشستر سيتي

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أن مانشستر سيتي أول فريق ضمن منافسات الأدوار الإقصائية في بطولة دوري أبطال أوروبا، يُنهي الشوط الأول خارج ملعبه وهو متقدم بفارق 4 أهداف.

وأشارت “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن مان سيتي انضم إلى 13 فريقًا نجحوا في تسجيل 200 هدف ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويتفوق مانشستر سيتي على جميع الفرق في الوصول إلى 200 هدف خلال عدد مباريات أقل، ليصبح أسرع نادي يصل إلى هذا العدد من الأهداف في تاريخ بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث خاض 97 مباراة فقط.