تخطط إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي للتخلص من اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو في صيف 2022.

وكان رونالدو عاد إلى اليونايتد في سبتمبر الماضي قادمًا من يوفنتوس الإيطالي مقابل 25 مليون جنيه إسترليني، حيث كان قريبًا من الانتقال للجار مانشستر سيتي، لكن المدرب الإسكتلندي القدير أليكس فيرجسون أقنع رونالدو بالانضمام لليونايتد.

رونالدو يقترب من الرحيل

وذكرت صحيفة The Mirror الإنجليزية أن مان يونايتد لن يمانع رحيل رونالدو في صيف العام الحالي، وذلك في حال فشل اليونايتد في التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

مانشستر يونايتد أخطأ بالتعاقد مع اللاعب البرتغالي

وأكدت الصحيفة أن إدارة اليونايتد تريد تصحيح الخطأ التي وقعت فيه بالتعاقد مع كريستيانو رونالدو حيث تم ضمه ليس للحاجة الفنية له، ولكن لمنع مانشستر سيتي من التعاقد معه.

ولم ينجح رونالدو في قيادة اليونايتد للمنافسة على الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي، حيث يتواجد الفريق في المركز الرابع، ويطمح فقط لضمان مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا.

وسجل رونالدو مع مانشستر يونايتد 15 هدفًا في 28 مباراة في مختلف المسابقات.

وسيرحب رونالدو بالرحيل في حال لم تغير إدارة مانشستر يونايتد رأيها.