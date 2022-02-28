يعتبر مستشفى الصحة الافتراضي خير مثال لتسخير أحدث تقنيات الرعاية الصحية الافتراضية بشكل نوعي لتسهيل الحصول على الخدمات التخصصية في الوقت المناسب وفي أوسع انتشار ممكن.

تخصصات مستشفى الصحة الافتراضي

ويقدم المستشفى خدماته في 34 تخصصًا دقيقًا وفرعيًا، وسوف يسهل على المواطن الحصول على الاستشارات والتوصل إلى حلول تغنيه من مشقة انتقاله إلى المستشفى، من خلال تواصله مع الأطباء عن بعد، إضافةً إلى نقل الخبرات بين الأطباء والمختصين، وإتاحة أفضل الاستشاريين في كافة المدن والقرى عبر الطب الاتصالي.

ومن بين التخصصات، الخدمة الافتراضية لمرضى كهربائية الدماغ، والعيادات الافتراضية، والخدمة الافتراضية لمرضى السكتة الدماغية، والخدمة الافتراضية لمرضى العناية الحرجة، والخدمة الافتراضية للأشعة، يقدم مستشفى صحة الافتراضي لكافة المستشفيات المرتبطة به، عبر العيادات التخصصية المختلفة، مما يحقق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الصحة في سرعة وسهولة الوصول إلى الخدمة.

الريادة الصحية السعودية

ويأتي هذا في إطار خطة الدولة إلى تحقيق الريادة في مختلف المجالات، ومن ضمنها هذا المجال، حيث يعد هذا المستشفى الأول من نوعه في الإقليم والشرق الأوسط الذي يقدم هذه النوعية من الخدمات، وسيواصل -بإذن الله- مدّ جسور التعاون والتكامل ليواصل تقديم خدماته بشكل مستمر ومتقدم ومتطور في المراحل القادمة.

وسيكون مستشفى الصحة الافتراضي منطقة لتأتي خبرات أفضل الاستشاريين وأفضل الممارسين الصحيين وأكثرهم تخصصًا في التخصصات النادرة والمعقدة ليقوموا بتقديم أفضل الخدمات للجميع، المواطن سيستفيد في جميع المناطق من هذه الخدمات التي يقدمها المستشفى لتأتي إما مباشرة لرعاية وخدمة المستفيد الذي يحتاج إلى رعاية ويقدمها المستشفى بخصوصية أو من خلال دعم المنظومة التي يتلقى المستفيد منها الخدمة الصحية، المستشفى يقوم بالتعاون مع شبكة تتجاوز 130 مستشفى وبعدد من التخصصات النادرة الذي يجعله الأكبر من نوعه في العالم وهذا الرقم من المستشفيات حول جغرافية المملكة يعد خطوة وميزة وريادة للمملكة، ونحن نفخر بهذه الانطلاقة والتدشين لهذا المشروع.