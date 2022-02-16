انتهت، منذ قليل، مباراة باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد ضمن منافسات ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا بتحقيق الفريق الفرنسي لفوز في الوقت القاتل بهدف نظيف.

سان جيرمان ضد ريال مدريد:

وبدأت مباراة باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد التي أُقيمت على ملعب حديقة الأمراء بشكل سريع، وسط سيطرة من الفريق الفرنسي، حيث مرر كيليان مبابي كرة عرضية للاعب أنخيل دي ماريا، ولكن مرت تسديدته أعلى العارضة.

وتألق حارس المرمى تيبو كورتوا وأبعد تسديدة كيليان مبابي إلى ركلة ركنية عند الدقيقة 17، ونفذها ليونيل ميسي، ليلعبها كيمبيمبي برأسه، إلا أن حارس المرينغي واصل التألق وأمسكها.

وأطلق نونو مينديز كرة قوية عند الدقيقة 23 تصدى لها كورتوا، وراوغ ميسي، ديفيد ألابا وسدد كرة مرت بجوار القائم عند الدقيقة 31، وجاءت أول محاولة للمرينغي عند الدقيقة 45 من ركنية لعبها كاسيميرو برأسه بجوار القائم.

مبابي يسجل هدفًا قاتلًا:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد، أطلق مبابي تسديدة صاروخية تصدى لها كورتوا عند الدقيقة 50، وسدد ميسي كرة قوية، ولكن الحارس أبعدها عند الدقيقة 53.

وسدد نجم المرينغي توني كروس كرة قوية مرمى أعلى المرمى عند الدقيقة 54، واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الفريق الباريسي لعرقلة كارفاخال للاعب مبابي، وسددها ميسي، إلا أن كورتوا واصل التألق وتصدى لها عند الدقيقة 62.

وحصل ميسي على ركلة حرة مباشرة، ونفذها مباشرة، ولكنها مرت بجوار القائم عند الدقيقة 75، واستمرت المحاولات عن طريق مبابي الذي شكل خطورة كبيرة، قبل أن يسجل هدفًا في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، لتنتهي مباراة باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد بخسارة المرينغي بهدف.