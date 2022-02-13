انطلقت‏ مبادرة الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف، لتمكين القطاع غير الربحي، والتي تتكون من برنامجين للقطاع غير الربحي البرنامج الأول التمكين القيادي ويستهدف المدراء التنفيذيين، والبرنامج الثاني التمكين التنموي ويستهدف مسؤولي المشاريع التنموية، اليوم الأحد، ويستمر لمدة شهرين متتالين يستفيد منها 40 مستفيدَا، وذلك بحضور وكيل أمارة منطقة الجوف حسين بن محمد آل السلطان، في قاعات فندق النزل.

هدف المبادرة:

وتهدف المبادرة إلى تزويد قيادات المنظمات غير الربحية بالمعارف والجدارات والاتجاهات التي تمكنهم من القيام بأدوار فاعلة لتحقيق توجهات وزارة الموارد البشرية، والإسهام بفاعلية في إنجاز المستهدفات الوطنية المتوقعة من المنظمات غير الربحية في رؤية 2030، والمشاركة في التنمية، وتمثيل منظماتهم بالشكل الأمثل، والقيام بأدوارهم القيادية بما يتوافق مع المجالات ذات الأولوية، ويشتمل برنامج المدراء التنفيذيين 60 ساعة تدريبية، وبرنامج مسؤولي المشاريع التنموية 50 ساعة تدريبية.

برنامج تدريبي احترافي:

من جهته، أوضح المستشار الخاص لأمير منطقة الجوف الدكتور أحمد السناني أنه تم تصميم هذا البرنامج التدريبي الاحترافي لتلبية الاحتياجات المهنية للإدارة التنفيذية في الجمعيات غير الربحية، بأفضل الأساليب التدريبية وورش العمل والزيارات الميدانية، كما يقدم البرامج التدريبية التدريبي نخبة من مستشارين خبراء في القطاع غير الربحي ومطلعين على أفضل الممارسات التغيير والتطوير في القطاع.

وتابع: نستخدم في هذا البرنامج التدريبي مجموعة متنوعة من أساليب وأدوات التدريب والتعليم لتوفير تجربة تدريب ماتعة ومثرية قائمة على التعلم بالممارسة وتركز على تطوير أو إيجاد المعرفة والمهارات والاتجاهات التي تؤثر بشكل مباشر في تطوير الأداء وزيادة الإنتاجية للجمعية الخيرية في القطاع غير الربحي.

برنامج تأهيلي:

وبيّنت المستشارة نسرين بنت عبدالقادر الرديني المشرفة العامة على تنفيذ المبادرة أنه تم تصميم هذا البرنامج ليكون برنامجًا تأهيليًّا لتزويد قيادات المنظمات غير الربحية بالمعارف والجدارات والاتجاهات التي تمكنهم من القيام بأدوار فاعلة لتحقيق توجهات وزارة الموارد البشرية والتنمية، والإسهام بفاعلية في إنجاز المستهدفات الوطنية المتوقعة من المنظمات غير الربحية في رؤية 2030، والمشاركة في تنمية المجتمعات المحلية وتمثيل منظماتهم بالشكل الأمثل.