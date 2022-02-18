تُختتم مباريات الجولة الـ21 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين غدًا السبت بإقامة مباراتين.

وستكون المباراة الأولى بين فريقي ضمك وأبها، وستكون في الرابعة وعشر دقائق مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

أما المباراة الثانية فسوف تكون بين فريقي الاتفاق والطائي في السادسة وعشر دقائق مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأمير محمد بن فهد .

نتائج مباريات الخميس والجمعة بالجولة الـ21:

وكانت مباريات الجولة الـ21 من الدوري السعودي بدأت أمس الخميس، بفوز النصر على الباطن برباعية مقابل ثلاثة أهداف، وتعادل الاتحاد مع التعاون بهدف لكل فريق، تعادل الأهلي مع الفيحاء بهدف لكل فريق، فوز الهلال على الشباب بخماسية دون رد.

أما الفتح فهزم الحزم بهدف دون رد، بينما تعادل الفيصلي مع الرائد بدون أهداف في مباراتي اليوم.

ترتيب الدوري السعودي قبل مباراتي السبت:

ويتواجد الاتحاد في صدارة دوري المحترفين برصيد 48 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 41 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 40 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 34 نقطة، ضمك خامسًا برصيد 30 نقطة، أبها سادسًا برصيد 28 نقطة، الفيحاء سابعًا، الرائد ثامنًا برصيد 26 نقطة، الأهلي تاسعًا برصيد 25 نقطة، التعاون عاشرًا برصيد 22 نقطة، الطائي في المركز الحادي عشر برصيد 22 نقطة، الفتح في المركز الثاني عشر، الفيصلي في المركز الثالث عشر برصيد 21 نقطة، الاتفاق في المركز الرابع عشر برصيد 20 نقطة، الباطن في المركز الخامس عشر برصيد 19 نقطة، الحزم في المركز السادس عشر والأخير برصيد 14 نقطة.