تنطلق غدًا الثلاثاء، مباريات دور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بإقامة مباراتين.

توقيت المباراتين

المباراة الأولى ستكون بين فريقي سبورتينج لشبونة البرتغالي ومانشستر سيتي الإنجليزي حيث تُقام على ملعب ” خوسيه ألفالادي” في البرتغال، وتنطلق في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة.

المباراة الثانية، بين فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني، وستكون في الحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة حيث تُقام على ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس.

راموس يغيب عن قمة باريس والريال بـ دوري أبطال أوروبا

وكان نادي باريس سان جيرمان أصدر بيانًا اليوم الاثنين، أكد فيه غياب مدافعه الإسباني سيرخيو راموس عن مواجهة فريقه السابق ريال مدريد بسبب إصابته في ربلة الساق، حيث سيكون هناك تحديث آخر بشأن حالته في غضون أسبوع.