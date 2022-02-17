تُستكمل مباريات الجولة الـ21 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين غدًا الجمعة بإقامة مباراتين.

مباراتان غدًا في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

وستكون المباراة الأولى بين فريقي الحزم والفتح في الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة حيث تُقام على ملعب نادي الحزم.

بينما يواجه الفيصلي، فريق الرائد في السادسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة، حيث تُقام على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وكانت مباريات اليوم الخميس، انتهت بفوز النصر على الباطن برباعية مقابل ثلاثة أهداف، بينما تعادل التعاون مع الاتحاد بهدف لكل فريق، وتعادل الأهلي مع الفيحاء بهدف لكل فريق، أما الهلال ففاز على جاره الشباب بخماسية دون رد.

ترتيب دوري محمد بن سلمان بعد مباريات الخميس

ويتواجد نادي الاتحاد في المركز الأول برصيد 48 نقطة، يليه النصر في الوصافة برصيد 41 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 40 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 34 نقطة.