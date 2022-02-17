تُستكمل مباريات الجولة الـ21 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين غدًا الجمعة بإقامة مباراتين.
مباراتان غدًا في دوري محمد بن سلمان للمحترفين
وستكون المباراة الأولى بين فريقي الحزم والفتح في الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة حيث تُقام على ملعب نادي الحزم.
بينما يواجه الفيصلي، فريق الرائد في السادسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة، حيث تُقام على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.
وكانت مباريات اليوم الخميس، انتهت بفوز النصر على الباطن برباعية مقابل ثلاثة أهداف، بينما تعادل التعاون مع الاتحاد بهدف لكل فريق، وتعادل الأهلي مع الفيحاء بهدف لكل فريق، أما الهلال ففاز على جاره الشباب بخماسية دون رد.
ترتيب دوري محمد بن سلمان بعد مباريات الخميس
ويتواجد نادي الاتحاد في المركز الأول برصيد 48 نقطة، يليه النصر في الوصافة برصيد 41 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 40 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 34 نقطة.
ضمك في المركز الخامس برصيد 30 نقطة، أبها سادسًا برصيد 28 نقطة، الفيحاء سابعًا برصيد 27 نقطة، الأهلي ثامنًا برصيد 25 نقطة، الرائد تاسعًا برصيد 25 نقطة، التعاون والطائي في المركزين العاشر والحادي عشر برصيد 22 نقطة لكل منهما.
الاتفاق والفيصلي في المركزين الـ12 والـ13 برصيد 20 نقطة في دوري محمد بن سلمان للمحترفين، الباطن في المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة، الفتح في المركز الخامس عشر برصيد 18 نقطة، الحزم في المركز السادس عشر والأخير برصيد 14 نقطة.
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